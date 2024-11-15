Дорогу затопило. В Киеве из-за прорыва трубы ограничено движение на левом берегу

В Киеве сегодня утром, 15 ноября, прорвало трубу на левом берегу. Из-за этого на Днепровской набережной ограничено движение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

Согласно информации, коммунальная авария произошла на Днепровской набережной. В частности, проезжую часть залило водой, что частично усложнило движение транспорта. На каком участке произошел прорыв, в полиции не уточнили.

“На месте соответствующие службы производят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - говорится в сообщении.

Заметим, что Днепровская набережная – улица в Дарницком районе Киева, охватывающая местности Березняки, Осокорки, Позняки. Она пролегает от проспекта Соборности к проспекту Николая Бажана.

Прорывы труб в Киеве

В последние две недели в Киеве фиксируется неутешительная тенденция к авариям на водопроводных сетях.