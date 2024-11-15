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Дорогу затопило. В Киеве из-за прорыва трубы ограничено движение на левом берегу

Киев, Пятница 15 ноября 2024 10:19
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Дорогу затопило. В Киеве из-за прорыва трубы ограничено движение на левом берегу Фото: В Киеве прорвало трубу (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В Киеве сегодня утром, 15 ноября, прорвало трубу на левом берегу. Из-за этого на Днепровской набережной ограничено движение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

Согласно информации, коммунальная авария произошла на Днепровской набережной. В частности, проезжую часть залило водой, что частично усложнило движение транспорта. На каком участке произошел прорыв, в полиции не уточнили.

“На месте соответствующие службы производят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - говорится в сообщении.

Заметим, что Днепровская набережная – улица в Дарницком районе Киева, охватывающая местности Березняки, Осокорки, Позняки. Она пролегает от проспекта Соборности к проспекту Николая Бажана.

Прорывы труб в Киеве

В последние две недели в Киеве фиксируется неутешительная тенденция к авариям на водопроводных сетях.

Так, 1 ноября в Киеве произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой. Утечка произошла около 10 часов утра - во время запуска в работу теплосети на улице Деловой.

А с утра 2 ноября произошел еще один прорыв трубы. Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы у станции метро Олимпийская. Из-за прорыва трубы из-под асфальта била горячая вода, а улицу залило кипятком. В связи с этим соседние дома окутала густая пара.

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