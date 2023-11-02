У Києві стався прорив труби, вулицю залило окропом (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними влади, прорив стався близько 10:00. Аварійна бригада перекрила подачу води, тепер почалася підготовка до ремонту. Його планують завершили упродовж доби. Після цього відновлять подачу теплої води та опалення.

Київська міська державна адміністрація заявила, що пошкодження тепломережі на вулиці Діловій оперативно локалізували.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що через прорив труби з-під асфальту б'є гаряча вода, вулицю залило окропом. Через це сусідні будинки огорнула густа пара.

Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій біля станції метро Олімпійська.

Нагадаємо, нещодавно у Львові затопило центр міста. Причиною цього став прорив водопровідної мережі.

Раніше ми також повідомляли про прорив водогону у Києві. Через аварію у центрі столиці утворився справжній "фонтан", який діставав дахи багатоповерхових будинків.

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