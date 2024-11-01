У Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою: що відомо

У п'ятницю, 1 листопада, на вулиці Ділова в Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

Що відомо про прорив труби у Києві

Згідно з інформацією столичного постачальника послуг з централізованого опалення й гарячого водопостачання, витік теплоносія на вулиці Діловій вже локалізовано.

Уточнюється, що витік стався близько 10 години ранку - під час запуску в роботу тепломережі на вулиці Діловій.

"На місці проводились підготовчі роботи після комплексної реконструкції тепломережі на цій ділянці. Під час заповнення трубопроводу водою сталася його розгерметизація, у результаті чого теплоносій потрапив у траншею", - розповіли у "Київтеплоенерго".

Комунальники додали, що причини інциденту з'ясовуються.

"Пошкодження не вплине на подачу опалення до центральних районів столиці", - наголосили у КП.

Допис "Київтеплоенерго" (скриншот: facebook.com/kyivteploenergo)

Кадрами з місця події поділились деякі Telegram-канали.

"Біля Тетріс Холу (житловий комплекс Tetris Hall, - Ред.) відкрилося "громадське джакузі", - написали у Telegram-каналі "Реальний Київ" й опублікували відповідне відео.

"Нам пишуть. Біля Tetris Hall посеред вулиці нове джакузі. На вулиці Діловій масштабний прорив тепломережі", - підтвердили у Telegram-каналі "Київ ІНФО".

Витік теплоносія (фото: t.me/kievinfo_kyiv)

Про локалізацію прориву розповіли також у Telegram-каналі "Київінформ".

Уточнюється, що рух на вулиці Тютюнника (від Ділової до Федорова) був закритий.

Робота комунальників (скриншот: t.me/Official_Kyivinform)