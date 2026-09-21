У Києві пропонують змінити правила евакуації авто: що вимагають у петиції

У Києві зареєстрували петицію із пропозицією змінити порядок евакуації автомобілів під час воєнного стану. Автор звернення закликає, щоб для транспортування неправильно припаркованих авто використовували лише комунальні підприємства.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Що пропонують змінити

Автор петиції закликає місто під час дії воєнного стану не евакуювати автомобілі, які не перешкоджають руху та не створюють аварійної ситуації. Також він пропонує відмовитися від залучення приватних компаній і використовувати для евакуації лише комунальні підприємства.

У петиції зазначається, що під час повітряної тривоги водії можуть залишати автомобілі та прямувати до укриття. Автор вважає, що евакуація таких машин створює додаткові ризики для людей.

Окремо у зверненні йдеться про кошти від евакуації. За твердженням автора, до міського бюджету надходить 340 гривень штрафу за порушення правил паркування, тоді як основну частину доходу від транспортування отримують приватні оператори.

Водночас наголосимо, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування у Києві вже не евакуюють автомобілі. Після відбою також діє 20-хвилинний період без штрафів за порушення правил зупинки та стоянки.

Скільки потрібно голосів

Петицію №14533 21 вересня зареєстрував Сергій Бойко. Вона має набрати 6000 голосів протягом 60 днів, щоб її розглянула Київська міська рада.

Додамо, що петиція є пропозицією автора і сама по собі не змінює чинних правил евакуації автомобілів.