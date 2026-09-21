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В Киеве предлагают изменить правила эвакуации авто: что требуют в петиции

17:00 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
В Киеве предлагают изменить правила эвакуации авто: что требуют в петиции Что может измениться при эвакуации авто в Киеве (фото: Getty Images)
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В Киеве зарегистрировали петицию с предложением изменить порядок эвакуации автомобилей во время военного положения. Автор обращения призывает, чтобы для транспортировки неправильно припаркованных автомобилей использовали только коммунальные предприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Что предлагают изменить

Автор петиции призывает город во время действия военного положения не эвакуировать автомобили, которые не препятствуют движению и не создают аварийную ситуацию. Также он предлагает отказаться от привлечения частных компаний и использовать для эвакуации только коммунальные предприятия.

В петиции отмечается, что во время воздушной тревоги водители могут покидать автомобили и направляться к укрытию. Автор считает, что эвакуация таких машин создает дополнительные опасности для людей.

Отдельно в обращении идет речь о средствах от эвакуации. По утверждению автора, в городской бюджет поступает 340 гривен штрафа за нарушение правил парковки, в то время как основную часть дохода от транспортировки получают частные операторы.

В то же время подчеркнем, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке в Киеве уже не эвакуируют автомобили. После отбоя также действует 20-минутный период без штрафов за нарушение правил остановки и стоянки.

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Сколько нужно голосов

Петицию №14533 21 сентября зарегистрировал Сергей Бойко. Она должна набрать 6000 голосов в течение 60 дней, чтобы ее рассмотрел Киевский городской совет.

Добавим, что петиция является предложением автора и сама по себе не изменяет действующие правила эвакуации автомобилей.

Сколько стоит эвакуация авто в Киеве

В апреле в Киеве повысили цены на эвакуацию авто. Минимальная стоимость для частных операторов составляет 1680 грн. Это столько же, сколько стоит транспортировка авто весом до 2000 кг, если эвакуацию выполняет Нацполиция.

В 2025 году минимальная цена на авакуацию стартовала от 1200 грн.

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