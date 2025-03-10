У Києві заборонили евакуацію авто під час повітряної тривоги

У Києві офіційно заборонили евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги. Окрім випадків, коли вони перешкоджають спецтранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченко.

У столиці офіційно заборонили тимчасове затримання та евакуацію приватних автомобілів під час повітряної тривоги. Відповідне доручення видав начальник Київської міської військової адміністрації.

"Дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", - заявив Тимур Ткаченко.

Зазначено в документі, що лише за винятком випадків, коли розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає руху рятувальної, спеціальної комунальної техніки, громадського транспорту, військової техніки, машин швидкої медичної допомоги.

Це рішення покликане уникнути випадків, коли евакуація транспорту заважає власникам швидко дістатися до укриттів під час загрози.