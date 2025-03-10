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У Києві заборонили евакуацію авто під час повітряної тривоги

Понеділок 10 березня 2025 14:28
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У Києві заборонили евакуацію авто під час повітряної тривоги Фото: У Києві офіційно заборонили евакуацію приватних авто (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві офіційно заборонили евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги. Окрім випадків, коли вони перешкоджають спецтранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченко.

У столиці офіційно заборонили тимчасове затримання та евакуацію приватних автомобілів під час повітряної тривоги. Відповідне доручення видав начальник Київської міської військової адміністрації.

"Дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", - заявив Тимур Ткаченко.

Зазначено в документі, що лише за винятком випадків, коли розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає руху рятувальної, спеціальної комунальної техніки, громадського транспорту, військової техніки, машин швидкої медичної допомоги.

Це рішення покликане уникнути випадків, коли евакуація транспорту заважає власникам швидко дістатися до укриттів під час загрози.

Нагадаємо, що начальник КМВА Тимур Ткаченко виступив також за перегляд рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві. Раніше повідомлялося, що напрацювання представлять на найближчому засіданні Ради оборони.

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Київ Евакуація Автомобільний рух
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