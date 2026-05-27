У Києві пропонують запустити річковий громадський транспорт: що відомо

На сайті Київської міської ради стрімко набирає оберти петиція з пропозицією відновити та розвивати громадський річковий транспорт на Дніпрі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію .

Головне: Альтернатива мостам: Водний транспорт пропонують використовувати як заміну аварійним автомобільним мостам, які регулярно застрягають у заторах.

Водний транспорт пропонують використовувати як заміну аварійним автомобільним мостам, які регулярно застрягають у заторах. Критика метрополітену: В петиції наголошують на відсутності нових станцій метро з 2014 року, що змушує шукати нестандартні логістичні рішення.

В петиції наголошують на відсутності нових станцій метро з 2014 року, що змушує шукати нестандартні логістичні рішення. Масштабування проєкту: У перспективі річкові маршрути планують з'єднати не лише з різними районами Києва, а й із передмістям.

Чому столиці потрібне водне сполучення

Автор петиції Руслан Джансуркаєв підкреслює, що пересування Києвом у години пік перетворилося на серйозну проблему для містян через постійні ремонти та незадовільний технічний стан ключових мостів.

"Зважаючи на те, що в столиці з 2014 року не відкрилось жодної станції метро, а перспективи таких відкриттів навіть не проглядаються, було б доцільно шукати нестандартні шляхи вирішення проблем заторів та розвитку громадського транспорту", - зазначається в тексті звернення.

На думку ініціатора, Дніпро є готовою транспортною артерією, використання якої мінімізує витрати на будівництво нової наземної інфраструктури та забезпечить альтернативний зв'язок між лівим та правим берегами.

Скільки голосів залишилося зібрати

Петиція уже зібрала 2 065 підписів із 6 000 необхідних (це понад 34% від цільового показника).

До кінця голосування залишається 24 дні. Якщо ініціатива набере потрібну підтримку, її будуть зобов'язані розглянути профільні департаменти КМДА.