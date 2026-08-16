Швейцарія профінансує відбудову Києво-Печерської лаври після удару РФ

Києво-Печерська лавра, пошкоджена російським ударом, отримає допомогу на відновлення від Швейцарії. Кошти передадуть через ЮНЕСКО, а суму оголосили на 975-річчі святині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та делегата уряду Швейцарії в Україні Жака Жербе .

Скільки виділяє Швейцарія

Швейцарія через ЮНЕСКО виділяє 600 тисяч франків - близько 730 тисяч доларів, на захист і відновлення Києво-Печерської лаври. Про це повідомив делегат швейцарського уряду в Україні Жак Жербе.

Про допомогу він оголосив у Києві на урочистостях з нагоди 975-річчя Лаври.

За словами Жербе, він мав змістовну розмову з міністеркою культури Тетяною Бережною та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані.

Yesterday in Kyiv for the 975th anniversary of the Kyiv-Pechersk Lavra. is contributing CHF 600,000 with @UNESCO to help protect and restore this unique cultural heritage site. Great exchanges with Minister of Culture @BerezhnaT and @UNESCO_DG Khaled El-Enany. pic.twitter.com/TeyNvw7J2o — Jacques Gerber (@jacquesgerberch) August 16, 2026

Реакція України

Рішення Швейцарії привітав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що ця підтримка має особливе значення сьогодні - лише за два місяці до 975-ї річниці Лаври Росія навмисно вдарила по багатовіковій святині.

"Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери підтримують нас у її захисті та збереженні для майбутніх поколінь", - зазначив Сибіга.

Міністр подякував Швейцарії за вияв солідарності, а також особисто Жаку Жербе - за те, що той приєднався до відзначення річниці в Києві.

"Разом ми захищаємо спадщину України та безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", - додав Сибіга.