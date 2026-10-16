В Киеве предлагают переименовать Московские ворота Киево-Печерской лавры: детали петиции

В Киеве зарегистрировали петицию с требованием изменить название Московских ворот XVIII века на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию №14562 на сайте КГГА.

Что предлагают изменить

Автор петиции Константин Досычев призывает Департамент охраны культурного наследия КГГА подготовить представление в Министерство культуры и стратегические коммуникации Украины.

Речь идет о внесении Московских врат XVIII века, расположенных на улице Ивана Мазепы (Лаврской), 23, в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это, по плану автора, должно стать частью процедуры подготовки правительственного акта о переименовании сооружения.

В петиции ссылаются на закон №3005-IX от 27 июля 2023 года "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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Сколько подписей собрала петиция

На момент публикации петиция собрала больше 350 подписей из необходимых 6000. До завершения сбора подписей оставалось 51 день.

Чтобы Киевский городской совет рассмотрел электронную петицию, она должна набрать установленное количество голосов в срок.