Умань без світла, пожежі у Харкові, а в Одесі пошкоджений ЖК: все про наслідки нічної атаки

Через російську нічну атаку в Харкові горіло підприємство, а Київській області - музей ретро-автомобілів. В Одесі пошкоджені багатоповерхівки, а місто Умань залишилося без світла внаслідок пошкодження інфраструктурного об'єкта.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про наслідки нальоту дронів в різних регіонах.

Скільки дронів випустила РФ

За інформацією Повітряних Сил, всього противник атакував сотнею ударних дронів і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим.

Всього збито 65 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник - в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без загиблих. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

Харків

Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова удар прийшовся по території цивільного підприємства, "Шахед" влучив у газову трубу. Через що на місці влучання сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

О 02:36 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. Попередньо, дві людини отримали гості реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчинка.



Фото: росіяни вдарили по підприємству в Харкові, спалахнула масштабна пожежа (t.me/dsns_telegram)

Крім того, у Київському районі міста внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки безпілотника типу "Герань-2". Також не обійшлося без наслідків і в області. У Роганській громаді внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років.

Одеса

Одесу та район противник атакував не лише безпілотниками, а й ракетою, яку вдалося знищити. Через падіння уламків збитих безпілотників вибито вікна у чотирьох житлових багатоповерхівках та шести дачних будинках в Одеському районі. За інформацією місцевого видання "Думська", в Одесі серед пошкоджених - ЖК "Морська симфонія". Там зруйновано частини квартир на 18 та 19 поверхах.



Фото: наслідки ворожої атаки у ЖК "Морська симфонія" в Одесі, зруйновано верхні поверхи будинку (t.me/OdessaDumskayaNet)

Місцева влада повідомила, що в одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, рятувальники ліквідували пожежу. 6 машин щонайменше були повністю знищені вогнем. Також пошкоджено склад із зерном.



Фото: в Одесі та районі пошкоджені житлові будинки, всього постраждали 4 людей (t.me/odesa_prokuratura)



Також пошкоджень зазнала одна зі шкіл міста. Там ведуться роботи із закриття вікон. Всього в регіоні внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці.



Фото: в Одесі пошкоджені багатоповерхівки та зерносховище, горіли автівки (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)

Умань

Внаслідок атаки по Умані Черкаської області пошкоджений інфраструктурний об'єкт, повідомила міський голова Ірина Плетньова. За її словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Місцеві КП працюють на генераторах та намагаються відновити постачання води та тепла.

У звʼязку з відсутністю електроенергії на Уманщині не працює система сигналу "Повітряна тривога". Тож оповіщення по місту здійснює поліція.

"Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Найголовніше - люди цілі", - повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Чернігів

Російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова. За словами голови ОВА Вячеслава Чауса, внаслідок ворожої атаки пошкоджені домівки та господарчі споруди. Попередньо, без жертв. На місці працюють спеціальні служби.



Фото: наслідки російського удару по о житловому сектору Чернігова (t.me/UA_National_Police)

Київська область

Унаслідок ворожої дронової атаки в Київській області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Там спалахнула пожежа на площі 600 м2. Її загасили. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено.



Фото: в Київській області горів музей ретро-автомобілів (t.me/Mykola_Kalashnyk



Також наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі. Постраждалих серед населення немає. Як додають в ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.