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У Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО

П'ятниця 14 червня 2024 14:15
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У Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО Фото: у Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В околицях Києва по ворожому безпілотнику працює протиповітряна оборона. В місті було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"За інформацією Повітряних Сил на околицях Києва ведеться бойова робота по ворожому БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - пише КМВА.

Повітряна тривога

Станом на 14:14 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області.

У Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Масовані обстріли по Україні

У ніч на 14 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу:

  • 14 ракет повітряного й наземного базування;
  • 17 ударних безпілотників.

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

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