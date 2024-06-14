У Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО
В околицях Києва по ворожому безпілотнику працює протиповітряна оборона. В місті було чутно вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"За інформацією Повітряних Сил на околицях Києва ведеться бойова робота по ворожому БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - пише КМВА.
Повітряна тривога
Станом на 14:14 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Масовані обстріли по Україні
У ніч на 14 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу:
- 14 ракет повітряного й наземного базування;
- 17 ударних безпілотників.
До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
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