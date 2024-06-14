Фото: у Києві пролунав вибух, на околицях міста працює ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)

В околицях Києва по ворожому безпілотнику працює протиповітряна оборона. В місті було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"За інформацією Повітряних Сил на околицях Києва ведеться бойова робота по ворожому БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - пише КМВА. Повітряна тривога Станом на 14:14 повітряну тривогу оголошено у: Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Масовані обстріли по Україні У ніч на 14 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет повітряного й наземного базування;

17 ударних безпілотників. До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби. Загалом вдалось знищити: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

