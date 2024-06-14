В Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО

В окрестностях Киева по вражескому беспилотнику работает противовоздушная оборона. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КМВА).

"По информации Воздушных сил в окрестностях Киева ведется боевая работа по вражескому БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - пишет КГВА.

Воздушная тревога

По состоянию на 14:14 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкая область;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговская область.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Массированные обстрелы по Украине

В ночь на 14 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. В общем враг применил 31 средство воздушного нападения:

14 ракет воздушного и наземного базирования;

17 ударных беспилотников.

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить: