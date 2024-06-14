В Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО
В окрестностях Киева по вражескому беспилотнику работает противовоздушная оборона. В городе был слышен взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КМВА).
"По информации Воздушных сил в окрестностях Киева ведется боевая работа по вражескому БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - пишет КГВА.
Воздушная тревога
По состоянию на 14:14 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкая область;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Черниговская область.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Массированные обстрелы по Украине
В ночь на 14 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. В общем враг применил 31 средство воздушного нападения:
- 14 ракет воздушного и наземного базирования;
- 17 ударных беспилотников.
К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В общем удалось уничтожить:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
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