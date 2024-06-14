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В Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО

Пятница 14 июня 2024 14:15
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В Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО Фото: в Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В окрестностях Киева по вражескому беспилотнику работает противовоздушная оборона. В городе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КМВА).

"По информации Воздушных сил в окрестностях Киева ведется боевая работа по вражескому БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - пишет КГВА.

Воздушная тревога

По состоянию на 14:14 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкая область;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговская область.

В Киеве раздался взрыв, в окрестностях города работает ПВО

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Массированные обстрелы по Украине

В ночь на 14 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. В общем враг применил 31 средство воздушного нападения:

  • 14 ракет воздушного и наземного базирования;
  • 17 ударных беспилотников.

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

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