У Києві пролунав вибух

"У Києві було чути вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні Суспільного.

Перед цим у Києві і низці областей було оголошено повітряну тривогу через атаку дронами з боку Росії.

Оновлено о 01:55. У КМВА повідомили, що внаслідок атаки ударних БпЛА зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста на відкритій місцевості. "Виникли пожежі, які в рода були лік. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - сказано в повідомленні.

Оновлено о 02:03. Уламки впали також в Деснянському районі міста, повідомили у КМВА. Так само з пожежею. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.