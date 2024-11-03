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У Києві пролунав вибух

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 3 листопада у Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Києві було чути вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні Суспільного. 

Перед цим у Києві і низці областей було оголошено повітряну тривогу через атаку дронами з боку Росії. 

Оновлено о 01:55. У КМВА повідомили, що внаслідок атаки ударних БпЛА зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста на відкритій місцевості. "Виникли пожежі, які в рода були лік. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - сказано в повідомленні.

Оновлено о 02:03. Уламки впали також в Деснянському районі міста, повідомили у КМВА. Так само з пожежею. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада Росія атакувала Україну "Шахедами" майже протягом всього дня. У Києві працювала ППО.

Ворог застосовує певну тактику, щоб заплутати сили та засоби ППО, пояснили у КМВА.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська Федерація посилює свій терор проти України. Зокрема, атак "Шахедами" стає дедалі більше, тому Захід має зняти всі обмеження для захисту нашої країни.

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Війна Росії проти України