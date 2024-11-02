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У Києві знову працює ППО: на лівому березі впали уламки

Київ, Субота 02 листопада 2024 12:23
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У Києві знову працює ППО: на лівому березі впали уламки Фото: у Києві знову впали уламки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві знову пролунали вибухи, у місті працює протиповітряна оборона. Зафіксоване падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила КМВА, внаслідок атаки російських дронів зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Уламки впали на території житлової забудови.

"Пошкоджено два легкових автомобілі. Без пожежі та постраждалих", - додали в КМВА.

Атака дронів на Київ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 70 ударних дронів та невідомих безпілотників. ППО працювала у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили 39 дронів, 21 безпілотник локаційно втрачено. Ще п'ять дронів повернулись у Росії, триває бойова робота.

Сьогодні росіяни зосередилися на Києві. Прямих влучань не було, але у шести районах впали уламки дронів.

У Святошинському районі була пожежа у багатоповерхівці, внаслідок атаки постраждав поліцейський. Ще одна пожежа виникла у Шевченкіському районі.

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Київ ППО Війна в Україні Атака дронів
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