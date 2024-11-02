У Києві знову працює ППО: на лівому березі впали уламки
У Києві знову пролунали вибухи, у місті працює протиповітряна оборона. Зафіксоване падіння уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Як зазначила КМВА, внаслідок атаки російських дронів зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Уламки впали на території житлової забудови.
"Пошкоджено два легкових автомобілі. Без пожежі та постраждалих", - додали в КМВА.
Атака дронів на Київ
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 70 ударних дронів та невідомих безпілотників. ППО працювала у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.
Сили протиповітряної оборони знищили 39 дронів, 21 безпілотник локаційно втрачено. Ще п'ять дронів повернулись у Росії, триває бойова робота.
Сьогодні росіяни зосередилися на Києві. Прямих влучань не було, але у шести районах впали уламки дронів.
У Святошинському районі була пожежа у багатоповерхівці, внаслідок атаки постраждав поліцейський. Ще одна пожежа виникла у Шевченкіському районі.
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