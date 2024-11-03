В Киеве раздался взрыв

Напомним, вчера, 2 ноября, Россия атаковала Украину "Шахедами" почти в течение всего дня. В Киеве работала ПВО.

Враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО, пояснили в КМВА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

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