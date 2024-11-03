RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве раздался взрыв

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 3 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне

"В Киеве был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении Суспильного.

Перед этим в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронами со стороны России.

Напомним, вчера, 2 ноября, Россия атаковала Украину "Шахедами" почти в течение всего дня. В Киеве работала ПВО.

Враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО, пояснили в КМВА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины