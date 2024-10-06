У Києві пролунав вибух

Росія атакує Україну "Шахедами" з вечора 5 жовтня. У Києві лунали вибухи близько 22:30.

Крім того, багато вибухів чули в Одесі.

Вдень 5 жовтня окупанти атакували дроном рейсовий автобус у Сумській області. Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

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