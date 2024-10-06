У Києві пролунав вибух

Під час повітряної тривоги у столиці пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і КМВА.
Повітряну тривогу в Києві було оголошено через російську атаку ударними дронами.
У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.
Також в ніч на 6 жовтня вибухи лунали в Київській області - там теж працювала ППО.
Росія атакує Україну "Шахедами" з вечора 5 жовтня. У Києві лунали вибухи близько 22:30.
Крім того, багато вибухів чули в Одесі.
Вдень 5 жовтня окупанти атакували дроном рейсовий автобус у Сумській області. Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.
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