В Киеве раздался взрыв

Россия атакует Украину "Шахедами" с вечера 5 октября. В Киеве раздавались взрывы около 22:30.

Кроме того, большое количество взрывов слышали в Одессе.

Днем 5 октября оккупанты атаковали дроном рейсовый автобус в Сумской области. Из-за атаки были ранены три пассажира: 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины.

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