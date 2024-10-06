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В Киеве раздался взрыв

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во время воздушной тревоги в столице раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне и КГВА.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена из-за российской атаки ударными дронами.

В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

Также в ночь на 6 октября взрывы раздавались в Киевской области – там тоже работала ПВО.

Россия атакует Украину "Шахедами" с вечера 5 октября. В Киеве раздавались взрывы около 22:30.

Кроме того, большое количество взрывов слышали в Одессе.

Днем 5 октября оккупанты атаковали дроном рейсовый автобус в Сумской области. Из-за атаки были ранены три пассажира: 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины.

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