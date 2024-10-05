У Сумській області РФ атакувала безпілотником рейсовий автобус, є поранені

Сьогодні вдень окупанти атакували дроном рейсовий автобус у Сумській області. Внаслідок атаки є декілька поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Прокуратури Сумської області.

У прокураторі додали, що Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

За даними слідства, 5 жовтня близько 15:00, ворог вкотре застосував заборонені міжнародному правом методи ведення війни. Зокрема, безпілотником було атаковано рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.

Нагадаємо, що наприкінці вересня російські окупанти двічі поспіль завдали ударів по медзакладу в місті Суми. Під час чергового воєнного злочину в лікарні перебувало майже 90 пацієнтів. Десять людей загинули.

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