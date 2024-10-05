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У Сумській області РФ атакувала безпілотником рейсовий автобус, є поранені

Субота 05 жовтня 2024 21:57
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У Сумській області РФ атакувала безпілотником рейсовий автобус, є поранені Фото: наслідки атаки РФ (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вдень окупанти атакували дроном рейсовий автобус у Сумській області. Внаслідок атаки є декілька поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Прокуратури Сумської області.

За даними слідства, 5 жовтня близько 15:00, ворог вкотре застосував заборонені міжнародному правом методи ведення війни. Зокрема, безпілотником було атаковано рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.

Через атаку було поранено троє пасажирів: 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У прокураторі додали, що Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області

Нагадаємо, що наприкінці вересня російські окупанти двічі поспіль завдали ударів по медзакладу в місті Суми. Під час чергового воєнного злочину в лікарні перебувало майже 90 пацієнтів. Десять людей загинули.

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