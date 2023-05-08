В Києві пролунали вибухи

Вночі, 8 травня, в Києві пролунав вибух.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибух стався близько 01:12. В КМВА повідомили про роботу ППО. Ймовірно, Сили оборони збивають "шахеди", про загрозу удару якими попереджалося раніше.
Нагадаємо, що в ніч на 8 травня росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе. Також загарбники застосували для ударів по інших містах України і ракети.
Зокрема, вибухи лунали в Одесі і Краматорську.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.