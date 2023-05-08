В Киеве раздались взрывы

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Взрыв произошел около 01:12. В КМВА сообщили о работе ПВО. Вероятно, Силы обороны сбивают "шахеды", об угрозе удара которыми предупреждалось раньше.

Напомним, что в ночь на 8 мая россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Также захватчики применили для ударов по другим городам Украины и ракете.

В частности, взрывы раздавались в Одессе и Краматорске.

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