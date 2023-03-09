В Київській області спрацювала ППО, - ОВА
Фото: в Київській області спрацювала ППО (GettyImages)
В Київській області спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"У Київській області працювало ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.
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