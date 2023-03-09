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В Київській області спрацювала ППО, - ОВА

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Четвер 09 березня 2023 04:32
В Київській області спрацювала ППО, - ОВА Фото: в Київській області спрацювала ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Київській області спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"У Київській області працювало ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

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