У Києві пролунали вибухи

За даними кореспондента, його чули мешканці Лівого берега столиці. Після вибуху спостерігається дим.

При цьому, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що зафіксовано три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Оновлено 9.19. За даними мера Києва Віталія Кличка, вибухи трапилися в Деснянському районі столиці.

"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - написав він.

Оновлено 9.22. В ДСНС України звернулись до мешканців Києва з проханням зберігати інформаційну тишу.

"Інформація щодо наслідків прильоту у Києві згодом. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і перебувайте в укриттях!" - додали в рятувальній службі.

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