В Киеве прогремели взрывы

По данным корреспондента, его слышали жители Левого берега столицы. После взрыва наблюдается дым.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.

В то же время в Броварах Киевской области сработала ПВО.

"В Броварах слышны взрывы. Работает ПВО. Сохраняем спокойствие!" - написал в Telegram мэр города Игорь Сапожко.

Обновлено 9.19. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", - написал он.

Обновлено 9.22. В ГСЧС Украины обратились к жителям Киева с просьбой сохранять информационную тишину.

"Информация о последствиях прилета в Киеве будет позже. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!" - добавили в спасательной службе.