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У Києві пролунали звуки вибухів

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч проти 31 серпня у Києві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

"У Києві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні видання. 

У КОВА повідомили, що в області працює ППО.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 31 серпня в Києві втретє оголосили повітряну тривогу. Крім того, тривога продовжується і в інших регіонах України.

Повітряні сили ЗСУ в цей час фіксують у повітряному просторі України ворожі БпЛА. Також там повідомляли про загрозу балістики.

30 серпня, РФ вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила по 12-поверховому житловому будинку. Пуски було здійснено з Су-34 з селища Дубове, що під Бєлгородом. Глава ОВА Олег Синєгубов показав фото наслідків атаки на Харків.

За останніми даними, внаслідок удару загинули 7 осіб, більше 70 - постраждали, серед них 18 дітей.

Аби мати змогу запобігти таким атакам Україна просить західних партнерів дозволити завдавати ударів із наданого ними озброєння по військових цілях на території РФ, зокрема, по військових аеродромах, звідки злітають носії ракет і бомб.

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КиївВійна Росії проти України