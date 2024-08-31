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В Києві втретє за ніч оголосили тривогу

Субота 31 серпня 2024 02:42
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В Києві втретє за ніч оголосили тривогу Фото: люди в метро Києва під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 серпня в Києві втретє оголосили повітряну тривогу. Крім того, тривога продовжується і в інших регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:37.

У КМВА мешканців столиці закликали негайно перейти в укриття.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ в цей час фіксують у повітряному просторі України ворожі БпЛА.

Оновлено о 02:46

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працює ППО.

Крім того, в КОВА закликали людей у жодному разі не робити фото чи відеофіксацію роботи сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:38 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

В Києві втретє за ніч оголосили тривогу

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