В Києві втретє за ніч оголосили тривогу
В ніч на 31 серпня в Києві втретє оголосили повітряну тривогу. Крім того, тривога продовжується і в інших регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:37.
У КМВА мешканців столиці закликали негайно перейти в укриття.
Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ в цей час фіксують у повітряному просторі України ворожі БпЛА.
Оновлено о 02:46
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працює ППО.
Крім того, в КОВА закликали людей у жодному разі не робити фото чи відеофіксацію роботи сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Де оголошено тривогу
Станом на 02:38 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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