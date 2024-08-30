ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ влучила в 5 локацій: з'явились фото наслідків ударів по Харкову

П'ятниця 30 серпня 2024 17:55
UA EN RU
РФ влучила в 5 локацій: з'явились фото наслідків ударів по Харкову Фото: наслідки удару по Харкову 30 серпня (t.me/synegubov) 
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 30 серпня, масово атакувала місто Харків. Зафіксовано влучання у 5 локацій міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними Синєгубова, станом на 17:40 відомо про 40 поранених цивільних людей. Також в результаті атаки 5 людей загинуло, серед них - дівчина 14 років.

Загалом ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області. Боєприпас - УМПБ Д-30.

Ворог влучив у 5 локацій в Харкові:

  • Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули.
  • Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
  • Індустріальний район. Загинула неповнолітня. 4 постраждалих.
  • Слобідський район. Влучання в складську будівлю. 2 потерпілих
  • Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей.
Фото: наслідки удару по Харкову 30 серпня (t.me/synegubov)

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, близько 15:30 російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Відомо, що одна з них влучила у 12-поверховий житловий будинок.

Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко розповіли, що росіяни атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з селища Дубове, що під Бєлгородом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії