В Киеве раздались звуки взрывов

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 августа в Киеве третий раз объявили воздушную тревогу. Кроме того, тревога продолжается и в других регионах Украины.

Воздушные силы ВСУ в это время фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские БПЛА. Также там сообщали об угрозе баллистики.

30 августа РФ ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала по 12-этажному жилому дому. Пуски были совершены из Су-34 из поселка Дубово под Белгородом. Глава ОВА Олег Синегубов показал фотографии последствий атаки на Харьков.

По последним данным, в результате удара погибли 7 человек, более 70 – пострадали, среди них 18 детей.

Чтобы предотвратить такие атаки Украина просит западных партнеров разрешить наносить удары из предоставленного ими вооружения по военным целям на территории РФ, в частности, по военным аэродромам, откуда взлетают носители ракет и бомб.

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