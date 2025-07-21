У Києві пролунали вибухи на тлі загрози атак ракет "Кинджал"

Масована повітряна атака Росії

Нагадаємо, близько 00:23 понеділка, 21 липня, росіяни підняли в повітря винищувачі МіГ-31, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Крім того, з вечора неділі, 20 липня, російські військові запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів "Шахед". У багатьох областях України оголошено тривогу, чутно вибухи через роботу ППО.

У Павлограді Дніпропетровської області близько 22:15 пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.