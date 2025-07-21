В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атак ракет "Кинжал"

Взрыв был слышен в 00:30 в Киеве и Киевской области.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - отметил Кличко.

Вадим Токарь сообщил, что взрывы также были слышны в Макаровской общине Киевской области.

"Последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжала". Макаровщина без прилетов. Пока все спокойно", - отметил он.