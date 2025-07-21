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В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атак ракет "Кинжал"

Фото: в Киеве прогремели взрывы на фоне массового обстрела РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки ударных дронов и угрозы ударов аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, мэра столицы Виталия Кличко и Макаровского поселкового голову Вадима Токара.

Взрыв был слышен в 00:30 в Киеве и Киевской области.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - отметил Кличко.

Вадим Токарь сообщил, что взрывы также были слышны в Макаровской общине Киевской области.

"Последствия баллистической волны из-за пролета "Кинжала". Макаровщина без прилетов. Пока все спокойно", - отметил он.

Массированная воздушная атака России

Напомним, около 00:23 понедельника, 21 июля, россияне подняли в воздух истребители МиГ-31, являющиеся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Кроме того, с вечера воскресенья, 20 июля, российские военные запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов "Шахед". Во многих областях Украины объявлена тревога, слышны взрывы из-за работы ПВО.

В Павлограде Днепропетровской области около 22:15 прозвучали взрывы.

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