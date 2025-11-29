У Києві пролунали потужні вибухи на тлі атаки балістики

Що відомо про нічну атаку РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. До цього сигнали тривоги лунали у східних, південних, північних та частково центральних областях України.

По Харківській області росіяни вдарили керованими авіабомбами - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи.

За словами глави Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок цього у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

Зазначимо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".