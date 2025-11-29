В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне атаки баллистики

Что известно о ночной атаке РФ

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, северных и частично центральных областях Украины.

По Харьковской области россияне ударили управляемыми авиабомбами - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы.

По словам главы Дергачевской ГОА Вячеслава Задоренко, оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковщины. Вследствие этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Отметим, вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".