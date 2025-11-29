RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне атаки баллистики

Фото: спасатели ГСЧС (facebook Сергей Крук)
Автор: Марина Балабан

В ночь на 29 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы на фоне атаки баллистическими ракетами. Параллельно продолжается налет ударных дронов на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко и городского голову Киеве Виталия Кличко.

Дроновая атака началась еще до полуночи. Однако ближе к 01:00 россияне запустили баллистические ракеты со стороны Брянска. 

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Вражеская атака на Киев продолжается", - сообщил мэр Кличко. 

После удара ракетами в разных районах Киева были зафиксированы прилеты вражеских дронов. 

На данный момент известно о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенские районы Киева. 

По предварительной информации, обломки дрона прилетели в многоэтажку в Соломенском районе, на месте пожар на уровне 1-2 этажей. В этом же районе горит частный дом. 

Также сообщается о пострадавшем ребенке. 

 

Что известно о ночной атаке РФ

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, северных и частично центральных областях Украины.

По Харьковской области россияне ударили управляемыми авиабомбами - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы.

По словам главы Дергачевской ГОА Вячеслава Задоренко, оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковщины. Вследствие этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Отметим, вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

КиевВзрывы