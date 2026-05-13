У Києві пролунали вибухи: що відомо на цей момент

Атаки на Україну 13 травня

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти влаштували чергову атаку по Україні ударними дронами. Найскладніша ситуація склалася у Дніпропетровській області, де загинули 8 людей, ще 11 - поранені, повідомили в ОВА.

Під ударами також перебували Харків, Одещина та Полтава. У Полтавській громаді ворог бив по електропідстанції, після атаки дрона понад 7 тисяч людей без світла.

За даними ПС, у ніч на 13 травня російські військові запустили по Україні 139 ударних дронів. 111 із них вдалося збити або подавити, 20 безпілотників впали у 13 локаціях, ще у 4 місцях зафіксували падіння уламків.

Вранці 13 травня РФ розпочала нову хвилю дронових атак.

За інформацією Повітряних сил, безпілотники заходять групами з північного, південно-східного та південного напрямків. Вибухи та роботу ППО чули в Києві, Смілі, Житомирі та Хмельницькому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в небі над Україною перебуває понад сотня російських дронів і протягом дня можуть бути ще хвилі атак.