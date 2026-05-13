В Киеве прогремели взрывы: что известно на данный момент

Атаки на Украину 13 мая

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты устроили очередную атаку по Украине ударными дронами. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской области, где погибли 8 человек, еще 11 - ранены, сообщили в ОВА.

Под ударами также находились Харьков, Одесская область и Полтава. В Полтавской громаде враг бил по электроподстанции, после атаки дрона более 7 тысяч человек без света.

По данным ПС, в ночь на 13 мая российские военные запустили по Украине 139 ударных дронов. 111 из них удалось сбить или подавить, 20 беспилотников упали в 13 локациях, еще в 4 местах зафиксировали падение обломков.

Утром 13 мая РФ начала новую волну дроновых атак.

По информации Воздушных сил, беспилотники заходят группами с северного, юго-восточного и южного направлений. Взрывы и работу ПВО слышали в Киеве, Смеле, Житомире и Хмельницком.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в небе над Украиной находится более сотни российских дронов и в течение дня могут быть еще волны атак.