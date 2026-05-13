В Киеве прогремели взрывы: что известно на данный момент

12:18 13.05.2026 Ср
Дроны подлетают к столице с севера
В Киеве прогремели взрывы: что известно на данный момент Фото: Воздушные силы призывают не игнорировать воздушную тревогу (Getty Images)
В Киеве днем 13 мая слышны взрывы на фоне атаки российских беспилотников. В городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram и Воздушные силы ВСУ.

По данным ПС, в направлении Киева движутся вражеские беспилотники с севера.

"Киев - БпЛА в направлении города с севера", - говорится в сообщении.

Мэр города заявил о работе противовоздушной обороны по целям противника.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА", - проинформировал Кличко.

Он призвал жителей не покидать укрытий и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

По состоянию на 12:07 карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид.

Обновлено в 13:00

В Оболонском районе столицы спали обломки вражеского беспилотника, сообщил Кличко.

Он уточнил, что падение зафиксировано на открытой территории. Экстренные службы направляются на место.

Атаки на Украину 13 мая

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты устроили очередную атаку по Украине ударными дронами. Самая сложная ситуация сложилась в Днепропетровской области, где погибли 8 человек, еще 11 - ранены, сообщили в ОВА.

Под ударами также находились Харьков, Одесская область и Полтава. В Полтавской громаде враг бил по электроподстанции, после атаки дрона более 7 тысяч человек без света.

По данным ПС, в ночь на 13 мая российские военные запустили по Украине 139 ударных дронов. 111 из них удалось сбить или подавить, 20 беспилотников упали в 13 локациях, еще в 4 местах зафиксировали падение обломков.

Утром 13 мая РФ начала новую волну дроновых атак.

По информации Воздушных сил, беспилотники заходят группами с северного, юго-восточного и южного направлений. Взрывы и работу ПВО слышали в Киеве, Смеле, Житомире и Хмельницком.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в небе над Украиной находится более сотни российских дронов и в течение дня могут быть еще волны атак.

Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес