У Києві пролунали вибухи: що відомо

Що передувало

Нагадаємо, що з самого вечора 27 листопада Росія намагалась атакувати Київ та низку інших регіонів України ударними безпілотниками.

Ближче до ранку військові зафіксували активність чотирьох бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Вони здійснювали політ у південно-східному напрямку. Пізніше, о 05:06 стало відомо, що в небі перебувають вже сім бортів цих стратегічних бомбардувальників.

Починаючи з шостої ранку Повітряні сили ЗСУ поінформували українців про те, що російські військові здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Після цього в Одесі, Кропивницькому та деяких інших областях України було чути вибухи. Зранку Військово-морські сили уточнили, що в Чорному морі знаходиться 4 ракетоносії "Калібрів", а їхній загальний залп складає до 22 ракет.

Ближче до сьомої ранку вибухи припинилися та ситуація стала спокійнішою. Однак ракетна небезпека тривала, і через короткий проміжок часу у повітряному просторі України знову зафіксували ракети. Як уточнювали моніторингові канали, це були ракети безпосередньо з літаків Ту-95МС, які станом на момент публікації новини досі атакують Україну.

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