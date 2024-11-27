У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Пізно ввечері, 27 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у Києві пролунав о 23:50. Він був другим, оскільки за 10 хвилин до цього в столиці теж оголошували тривогу, але тоді одразу ж відмінили.

Обидва рази причиною сигналу стали ворожі БпЛА, про що попередили військові.

"Увага, Київ! В вашому напрямку ворожий БпЛА з боку Борисполя", - йдеться у повідомленні о 23:50.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:57 у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях продовжується сигнал тривоги. Водночас Луганська область та Крим позначені темно-червоним кольором, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.