В Киеве прогремели взрывы: что известно

В частности, взрывы в городе были слышны примерно в 07:53. Через несколько минут в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает противовоздушная оборона. В то же время эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 07:56.

Где объявили тревогу

По состоянию на 08:01 воздушная тревога продолжается по всей территории Украины уже около двух часов.