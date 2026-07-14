У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою

11 липня росіяни також атакували столицю балістикою ще до оголошенгя повітряної тривоги, а вперше таке сталося у ніч на 8 липня - тоді росіяни також завдали удару балістикою.

Останніми місяцями Росія все частіше атакує Київ, особливо починаючи з липня. Найсерйознішу комбіновану атаку зафіксували в ніч на 6 липня, коли ворог застосував дрони та ракети різних типів - найбільших руйнувань тоді зазнали Київ, область та Вишневе Бучанського району.