У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою

Уночі 14 липня Повітряні сили попередили про ракету, що прямує на Київ. Керівник КМВА закликав мешканців негайно перебувати в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та керівника КМВА Тимура Ткаченка.
Керівник КМВА Тимур Ткаченко закликав мешканців негайно перебувати в укриттях через загрозу удару балістикою.
В місті пролунала низка гучних вибухів.
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"Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Слідкуйте за нашими повідомленнями! До відбиття загрози перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Внаслідок атаки зафіксована пожежа в Голосіївському районі міста за двома адресами, пише Тимур Ткаченко. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що горять складські приміщення.
11 липня росіяни також атакували столицю балістикою ще до оголошенгя повітряної тривоги, а вперше таке сталося у ніч на 8 липня - тоді росіяни також завдали удару балістикою.
Останніми місяцями Росія все частіше атакує Київ, особливо починаючи з липня. Найсерйознішу комбіновану атаку зафіксували в ніч на 6 липня, коли ворог застосував дрони та ракети різних типів - найбільших руйнувань тоді зазнали Київ, область та Вишневе Бучанського району.