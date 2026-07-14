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В Киеве раздались взрывы, россияне атаковали город баллистикой

00:22 14.07.2026 Вт
2 мин
Ракеты зафиксировали сразу в нескольких направлениях на Киевщину
aimg Екатерина Коваль
Фото: ракеты направлялись на столицу (facebook.comm/DSNS.GOV.UA)

Ночью 14 июля Воздушные силы предупредили о ракете, направляющейся на Киев. Руководитель КМВА призвал жителей немедленно находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и руководителя КМВА Тимура Ткаченко.

В 00:16 Воздушные силы сообщили о летящей на Киев ракете. Через минуту, в 00:17, стало известно о ракетах на Черниговщине, следующих курсом на Киевщину.

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко призвал жителей немедленно находиться в укрытиях из-за угрозы удара баллистикой.

В городе раздался ряд громких взрывов.

Обновлено в 0:28

"Сохраняется угроза применения баллистического вооружения с севера! Следите за нашими сообщениями! До отражения угрозы находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки зафиксирован пожар в Голосеевском районе города по двум адресам, пишет Тимур Ткаченко. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что горят складские помещения.

11 июля россияне также атаковали столицу баллистики еще до оглашения воздушной тревоги, а впервые такое произошло в ночь на 8 июля - тогда россияне также нанесли удар баллистике.

В последние месяцы Россия все чаще атакует Киев, особенно начиная с июля. Самую серьезную комбинированную атаку зафиксировали в ночь на 6 июля, когда враг применил дроны и ракеты разных типов - наибольшие разрушения тогда подверглись Киеву, области и Вишневому Бучанского района .

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