В Киеве раздались взрывы, россияне атаковали город баллистикой

11 июля россияне также атаковали столицу баллистики еще до оглашения воздушной тревоги, а впервые такое произошло в ночь на 8 июля - тогда россияне также нанесли удар баллистике.

В последние месяцы Россия все чаще атакует Киев, особенно начиная с июля. Самую серьезную комбинированную атаку зафиксировали в ночь на 6 июля, когда враг применил дроны и ракеты разных типов - наибольшие разрушения тогда подверглись Киеву, области и Вишневому Бучанского района .