У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожих дронах

Вибухи і роботу мобільних вогневих груп було чути в центральній частині міста о 00:31.

"Кияни та гості столиці. Не залишайте укриття до завершення повітряної тривоги. Загроза зберігається!", - повідомили у КМВА.

О 00:11 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА.

"Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце", - написав він.

Оновлено 01:15

В КМВА зазначили, що атака ударних дронів на Київ триває.

"На підльоті до столиці ще є повітряні цілі. Можлива робота ППО", - зазначили в адміністрації.

Жителям радять перебувати в укриттях і дотримуватися усіх правил безпеки до відбою тривоги.