У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожих дронах

У Києві було чути серію вибухів. Місто атакують російські ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і КМВА.
Вибухи і роботу мобільних вогневих груп було чути в центральній частині міста о 00:31.
"Кияни та гості столиці. Не залишайте укриття до завершення повітряної тривоги. Загроза зберігається!", - повідомили у КМВА.
О 00:11 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА.
"Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце", - написав він.
В КМВА зазначили, що атака ударних дронів на Київ триває.
"На підльоті до столиці ще є повітряні цілі. Можлива робота ППО", - зазначили в адміністрації.
Жителям радять перебувати в укриттях і дотримуватися усіх правил безпеки до відбою тривоги.
У вівторок, 2 вересня, російські терористи тричі атакували Київ ударними безпілотниками "Шахед".
Перша атака була близько 9:30 ранку, друга - о 19:00, а третя почалася після 22:00 і триває досі.
За даними моніторигових каналів, на даний момент у повітряному просторі України 105 ударних дронів, більшість рухаються в обхід Києва у напрямку західних областей.
Вдень під час атаки по Україні росіяни випустили 53 безпілотники, ППО знешкодила більшість із них.