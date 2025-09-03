В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО по вражеским дронам

Дроновая атака РФ

Во вторник, 2 сентября, российские террористы трижды атаковали Киев ударными беспилотниками "Шахед".

Первая атака была около 9:30 утра, вторая - в 19:00, а третья началась после 22:00 и продолжается до сих пор.

По данным мониторинговых каналов, на данный момент в воздушном пространстве Украины 105 ударных дронов, большинство движутся в обход Киева в направлении западных областей.

Днем во время атаки по Украине россияне выпустили 53 беспилотника, ПВО обезвредила большинство из них.