В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО по вражеским дронам

В Киеве была слышна серия взрывов. Город атакуют российские ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и КГВА.
Взрывы и работу мобильных огневых групп было слышно в центральной части города в 00:31.
"Киевляне и гости столицы. Не покидайте укрытия до завершения воздушной тревоги. Угроза сохраняется!", - сообщили в КГВА.
В 00:11 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе зафиксировано падение БПЛА.
"Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место", - написал он.
В КГВА отметили, что атака ударных дронов на Киев продолжается.
"На подлете к столице еще есть воздушные цели. Возможна работа ПВО", - отметили в администрации.
Жителям советуют находиться в укрытиях и соблюдать все правила безопасности до отбоя тревоги.
Во вторник, 2 сентября, российские террористы трижды атаковали Киев ударными беспилотниками "Шахед".
Первая атака была около 9:30 утра, вторая - в 19:00, а третья началась после 22:00 и продолжается до сих пор.
По данным мониторинговых каналов, на данный момент в воздушном пространстве Украины 105 ударных дронов, большинство движутся в обход Киева в направлении западных областей.
Днем во время атаки по Украине россияне выпустили 53 беспилотника, ПВО обезвредила большинство из них.