В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО по вражеским дронам

Киев, Среда 03 сентября 2025 00:38
UA EN RU
В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО по вражеским дронам Фото: в столице работают мобильные огневые группы по российским ударным дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве была слышна серия взрывов. Город атакуют российские ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и КГВА.

Взрывы и работу мобильных огневых групп было слышно в центральной части города в 00:31.

"Киевляне и гости столицы. Не покидайте укрытия до завершения воздушной тревоги. Угроза сохраняется!", - сообщили в КГВА.

В 00:11 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе зафиксировано падение БПЛА.

"Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место", - написал он.

Обновлено 01:15

В КГВА отметили, что атака ударных дронов на Киев продолжается.

"На подлете к столице еще есть воздушные цели. Возможна работа ПВО", - отметили в администрации.

Жителям советуют находиться в укрытиях и соблюдать все правила безопасности до отбоя тревоги.

Дроновая атака РФ

Во вторник, 2 сентября, российские террористы трижды атаковали Киев ударными беспилотниками "Шахед".

Первая атака была около 9:30 утра, вторая - в 19:00, а третья началась после 22:00 и продолжается до сих пор.

По данным мониторинговых каналов, на данный момент в воздушном пространстве Украины 105 ударных дронов, большинство движутся в обход Киева в направлении западных областей.

Днем во время атаки по Украине россияне выпустили 53 беспилотника, ПВО обезвредила большинство из них.

