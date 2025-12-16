У Києві пролунали вибухи: працює ППО

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні о 22:57.

За кілька хвилин до цього Кличко теж писав про роботу ППО. Згідно його допису, протиповітряна оборона працювала на Оболоні.

Окрім того, паралельно у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО в області. Моніторингові канали стверджують, що в основному безпілотники росіян із фіксуються біля Вишгорода під Києвом.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.