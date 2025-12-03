У Києві повітряна тривога через дрони: в столиці працює ППО
Пізно ввечері, 3 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого почалася робота ППО. Причиною цього стала чергова атака ударних дронів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:10.
Перед цим військові інформували, що у Київській області зафіксовано дрони, які рухаються в напрямку Києва з півдня. Вже через кілька хвилин після тривоги в столиці почала працювати протиповітряна оборона.
"В Києві працює ППО по ворожих дронах. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Атаки РФ по Україні
Нагадаємо, що Росія щодня запускає по Україні дрони, а часом застосовує для ударів балістичні та крилаті ракети, а також авіабомби.
Наприклад, в ніч на 3 грудня ворог запустив по нашій країні 111 ударних безпілотників. Станом на 8 ранку силами ППО було збито і придушено 83 дрони.
Водночас зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на ще одній локації.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.