В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 16 декабря, в Киеве прогремела серия взрывов. В столице работает ПВО на фоне атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении в 22:57.

За несколько минут до этого Кличко тоже писал о работе ПВО. Согласно его сообщению, противовоздушная оборона работала на Оболони.

Кроме того, параллельно в Киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в области. Мониторинговые каналы утверждают, что в основном беспилотники россиян фиксируются возле Вышгорода под Киевом.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

 

Взрывы в Киеве

Напомним, что россияне в последнее время начали чаще пытаться атаковать Киев, нанося в основном удары по энергетической инфраструктуре. Для атаки враг применяет дроны и ракеты.

Так, например, дроновая атака была осуществлена в ночь на 5 декабря. В Киеве неоднократно было слышно взрывы и работу ПВО.

Поздно вечером 3 декабря, в столице тоже объявили тревогу и было шумно. В этот поздний вечер россияне тоже пытались атаковать город дронами.

