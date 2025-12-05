У Києві пролунали вибухи: працює ППО

В ніч на 5 грудня у Києві було чути звуки вибухів та роботу ППО. Росіяни вкотре намагаються атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та власного кореспондента.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 00:08.

Водночас Повітряні сили ЗСУ інформували, що повз Бровари на Київ летять дрони з північного сходу.

Пізніше, приблизно о 00:30, у Києві було чути серію вибухів та роботу протиповітряної оборони.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.