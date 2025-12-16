ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Вівторок 16 грудня 2025 23:07
У Києві пролунали вибухи: працює ППО Фото: людей закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 16 грудня, у Києві пролунала серія вибухів. В столиці працює ППО на тлі атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал мера Києва Віталія Кличка.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні о 22:57.

За кілька хвилин до цього Кличко теж писав про роботу ППО. Згідно його допису, протиповітряна оборона працювала на Оболоні.

Окрім того, паралельно у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО в області. Моніторингові канали стверджують, що в основному безпілотники росіян із фіксуються біля Вишгорода під Києвом.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Вибухи в Києві

Нагадаємо, що росіяни останнім часом почали частіше намагатися атакувати Київ, завдаючи в основному удари по енергетичній інфраструктурі. Для атаки ворог застосовує дрони і ракети.

Так, наприклад, дронова атака була здійснена в ніч на 5 грудня. У Києві неодноразово було чутно вибухи і роботу ППО.

Пізно ввечері 3 грудня, в столиці теж оголосили тривогу і було гучно. У цей пізній вечір росіяни теж намагалися атакувати місто дронами.

