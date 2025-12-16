В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Поздно вечером, 16 декабря, в Киеве прогремела серия взрывов. В столице работает ПВО на фоне атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - говорится в сообщении в 22:57.

За несколько минут до этого Кличко тоже писал о работе ПВО. Согласно его сообщению, противовоздушная оборона работала на Оболони.

Кроме того, параллельно в Киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в области. Мониторинговые каналы утверждают, что в основном беспилотники россиян фиксируются возле Вышгорода под Киевом.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.