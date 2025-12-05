У Києві пролунали вибухи: працює ППО

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 00:08.

Водночас Повітряні сили ЗСУ інформували, що повз Бровари на Київ летять дрони з північного сходу.

Пізніше, приблизно о 00:30, у Києві було чути серію вибухів та роботу протиповітряної оборони.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.