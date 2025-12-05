В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

В ночь на 5 декабря в Киеве были слышны звуки взрывов и работу ПВО. Россияне в очередной раз пытаются атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и собственного корреспондента.
"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 00:08.
В то же время Воздушные силы ВСУ информировали, что мимо Броваров на Киев летят дроны с северо-востока.
Позже, примерно в 00:30, в Киеве была слышна серия взрывов и работа противовоздушной обороны.
По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
Напомним, поздно вечером, 3 декабря, в Киеве тоже объявили тревогу, после чего в столице начала работать ПВО. Причиной сигнала тоже стала атака дронов.
Также мы писали, что по данным Воздушных сил ВСУ, россияне в ночь на 4 декабря запустили по Украине две ракеты "Искандер-М" и 138 дронов. По состоянию на 9 утра, силы ПВО сбили и подавили 114 вражеских беспилотников.