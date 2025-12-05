В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 00:08.

В то же время Воздушные силы ВСУ информировали, что мимо Броваров на Киев летят дроны с северо-востока.

Позже, примерно в 00:30, в Киеве была слышна серия взрывов и работа противовоздушной обороны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.