RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Фото: россияне запустили в направлении столицы дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 5 декабря в Киеве были слышны звуки взрывов и работу ПВО. Россияне в очередной раз пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и собственного корреспондента.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 00:08.

В то же время Воздушные силы ВСУ информировали, что мимо Броваров на Киев летят дроны с северо-востока.

Позже, примерно в 00:30, в Киеве была слышна серия взрывов и работа противовоздушной обороны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, поздно вечером, 3 декабря, в Киеве тоже объявили тревогу, после чего в столице начала работать ПВО. Причиной сигнала тоже стала атака дронов.

Также мы писали, что по данным Воздушных сил ВСУ, россияне в ночь на 4 декабря запустили по Украине две ракеты "Искандер-М" и 138 дронов. По состоянию на 9 утра, силы ПВО сбили и подавили 114 вражеских беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине